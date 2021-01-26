В Украине объявлено штормовое предупреждение

Во вторник, 26 января, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики предупредили о шквальном ветре, гололеде и метелях.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, сегодня в Украине будут сильные ветры от 15 до 20 м/с. Кроме того, в западной части на дорогах будет наблюдаться гололед, а в Волынской и Ровенской областях будет снежно (І уровень опасности, желтый).

В Киевской области и в столице также ожидаются порывы ветра до 20 м/с. Синоптики объявили первый уровень опасности.

"Погодные условия приведут к нарушению энергоснабжения отдельных населенных пунктов на правобережье Украины, в западных областях также и к нарушению движения автомобильного транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 26 января преимущественно на всей территории Украины ожидаются осадки. Температура воздуха днем в регионах будет колебаться от -1 до +12 градусов.

Также сообщалось, что к концу зимы в Украину еще могут вернуться морозы до 20-30 градусов, которые наблюдались в середине января. Но такое похолодание продлится недолго.