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В Украине объявлено штормовое предупреждение

Украина, Пятница 25 сентября 2020 15:02
В Украине объявлено штормовое предупреждение
Фото: погода в Украине (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

В Украине 26 и 27 сентября ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики предупредили о грозах, дождях и сильных порывах ветра до 22 м/с.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, днем 26 сентября и в течение суток 27 сентября в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях будут идти сильные дожди (II уровень опасности, оранжевый). Ночью 27 сентября значительные дожди укроют Житомирскую, Винницкую и Одесскую области (I уровень опасности, желтый).

Кроме того, 27 сентября в большинстве областей страны будут наблюдаться сильные порывы ветра от 15 до 22 м/с, местами грозы, в отдельных районах будет идти град.

Напомним, в Украине сегодня, 25 сентября, ожидается солнечная погода практически на всей территории страны.

Также РБК-Украина ранее писало, что до конца недели в Украине сохранится жаркая погода. Местами температура воздуха будет подниматься до +27 градусов. Ухудшение погодных условий ожидается с 27 сентября.

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