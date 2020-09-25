В Україні оголошено штормове попередження

Фото: погода в Україні (РБК-Україна)

В Україні 26 та 27 вересня очікується погіршення погодних умов. Синоптики попередили про грози, дощі та сильні пориви вітру до 22 м/с.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, вдень 26 вересня та протягом доби 27 вересня у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях будуть йти сильні дощі (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий). Вночі 27 вересня значні дощі вкриють Житомирську, Вінницьку та Одеську області (І рівень небезпечності, жовтий).

Крім того, 27 вересня у більшості областей країни будуть спостерігатися сильні пориви вітру від 15 до 22 м/с, місцями грози, в окремих районах буде йти град.

Нагадаємо, в Україні сьогодні, 25 вересня, очікується сонячна погода практично на всій території країни.

Також РБК-Україна раніше писало, що до кінця тижня в Україні утримається спекотна погода. Місцями температура повітря буде підніматися до +27 градусів. Погіршення погодних умов очікується з 27 вересня.