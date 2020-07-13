В Украине объявлено штормовое предупреждение

Синоптики передают резкое ухудшение погодных условий по всей территории Украины, кроме западных областей. Будет град, дождь и штормовой ветер.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По данным Укргидрометцентра, сегодня грозы, в восточной части местами град, в центральных, южных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Напомним, погода сегодня будет дождливой на юго-востоке, в центральной и северной части страны.

Ранее в результате непогоды без света осталось 100 населенных пунктов в трех западных областях.

Кроме того, за последние 30 лет больше всего потеплело в Чернигове и Киеве - на 1,6 градусов, меньше всего глобальное потепление отразилось в Ужгороде.

По данным Центральной геофизической обсерватории, глобальное потепление в Украине идет быстрее, чем в целом в мире.