Дожди сместятся с запада на восток и юг: погода в Украине на сегодня

Фото: дождь (facebook.com/ukrgmc.official)

Сегодня в Украине будет немного прохладнее

Погода в Украине в понедельник, 13 июля, будет дождливой на юго-востоке, в центральной и северной части страны. Температура воздуха будет немного прохладнее, однако достигнет +31 тепла в южных областях.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Так, сегодня в дневное и ночное время суток ожидаются дожди без гроз в большинстве областей, кроме западных, Киевской, Винницкой и Житомирской. Ветер по Украине ожидается от 7 до 12 метров за секунду.

На западе будет прохладнее, но солнечно. Столбики термометров покажут от +18 до +21 градусов днем, ночью температура местами опустится до +9 градусов.

На юго-востоке Украины будет теплее. Днем ожидается от +22 до +31 тепла, а ночью от +14 до +19 градусов.

В центральных и северных областях температурная ситуация умеренная - от +19 до +27 тепла, ночью температура будет в пределах +10 +16 градусов.

Фото: погода в Украине на 13 июля (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В Киеве и области сегодня будет прохладно, но без дождей. Днем столбики термометров покажут от +19 до +21 тепла, а ночью будет от +11 до +14 градусов.

Фото: погода в Киеве и области на 13 июля (meteo.gov.ua)

Напомним, ранее спасатели предупредили о повышении уровня воды в реках.

Также РБК-Украина писало, что западным областям 10-13 июля угрожают новые наводнения.