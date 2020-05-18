В Україні оголошено штормове попередження

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Сьогодні вдень в Україні, крім півдня та південного-сходу, буде сильний вітер

Погода в Україні 18 травня погіршиться, оголошено штормове попередження. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За інформацією УкрГідрометцентру, сьогодні вдень в Україні, крім півдня та південного-сходу, пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності жовтий).

Зазначимо, по всій території України, окрім Житомирської, Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської та Луганської областей сьогодні очікується погода без опадів. У північних та центральних областях буде прохолодніше - від +14 до +19 градусів тепла, вночі температура може буде коливатися в межах +6+9 градусів.

Сьогодні атмосферний фронт ще затримається в Україні: в деяких східних, північних і центральних областях очікуються грози. У цілому температура повітря в сухих регіонах підніметься до +17+22 градусів

Крім того, в деяких регіонах України підвищений рівень пожежної небезпеки. Рятувальники прогнозують високу ймовірність пожеж на південному сході.

Також повідомлялось, що погода влітку буде дивувати українців ледь не кожен день. Якщо на самому початку літа прийде спека, то далі - різкий спад температури. В таких "температурних гойдалках" ми будемо жити протягом усього літнього сезону, вважають метеорологи

Автор: Анастасия Рокитна