Погода в Украине завтра, 12 февраля, по данным синоптиков, усложнится порывами ветра до 20 м/с. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуации.

Как отмечается, сегодня, 11 февраля, в большинстве областей Украины ожидается сильный ветер, в Карпатах - значительный снег и порывы ветра до 25 м/с. Завтра, 12 февраля, в Украине объявлено штормовое предупреждение, ожидается порывы ветра до 20 м/с, что является первым уровнем опасности.

Порывы ветра до 15-20 м/с ожидаются завтра также в Киеве и области.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на 11 февраля, в Карпатах выпало более одного метра снега, местами высота достигает 127 см. Температура воздуха достигает -5 градусов. Снег вьюжный стабильный. Кроме того, Черногорский горный поисково-спасательный пост предупреждает о шторме на горе Поп Иван. Туристам рекомендуют воздержаться от выхода в горы.

Отметим, по данным спасателей, из-за непогоды в Украине обесточены почти 400 населенных пунктов. Большинство из них в Ивано-Франковской (93) и Львовской (75) областях.