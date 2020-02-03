В Украине объявлено штормовое предупреждение

Сегодня, 3 февраля, погода в Украине ухудшится, объявлено штормовое предупреждение, в частности по Киеву и Киевской области. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные УкрГидрометцентра.

Сегодня в течение суток порывы ветра 15-18 м/с.

"По прогнозу УкрГидрометцентра, по Киевской области, в течение суток 3 февраля порывы ветра 15-18 м/с (I уровень опасности, желтый). По Киеву, в течение суток 3 февраля порывы ветра 15-18 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Также по прогнозу УкрГидрометцентра, сегодня на высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

А на большинстве рек Закарпатской области продолжится повышение уровней воды на 0.5 - 1.5 м над уровнями на 8 часов 2 февраля в пределах коренных берегов, в нижнем течении р. Боржавы - на 1.8 - 2.3м, возможен начальный выход воды на пойму, без негативных последствий.

В пресс-службе Укравтодора рассказали, что по состоянию на 6 утра местами дожди в большинстве областей. Средняя температура воздуха +2 +4. Покрытие на дорогах государственного значения преимущественно мокрое, только в Киевской области сухо.

Напомним, сегодня погода в Украине будет дождливой на большинстве территории, в западных областях возможен мокрый снег.

Ранее сообщалось, что в Карпатах высота снежного покрова местами достигает 40 сантиметров.