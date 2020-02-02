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В Карпатах высота снежного покрова достигает 40 см

Новости » Происшествия     02.02.2020 - 14:48
В Карпатах высота снежного покрова достигает 40 см
Иллюстративное фото (twitter.com ifreporter)

В горах сохраняется опасность схода снежных лавин

По данным снеголавинных станций по состоянию на 8 утра 2 февраля в Карпатах высота снежного покрова местами составляет до 40 сантиметров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook отдела гидропрогнозов Украинского гидрометцентра об опасности схода снежных лавин в Карпатах.

В частности, на Сл Пожижевская высота снежного покрова составляет 1-40 см.

В Карпатах высота снежного покрова достигает 40 см

"По данным снеголавинных станций по состоянию на 8:00 6 января 2020 на Сл Пожижевская: температура воздуха: 1,6 градусов, ветер: северный 3-5 м/с, туман, дождь. Высота снежного покрова составляет 1-40 см, снег слежавшийся влажный слабо закреплен. Лавиноопасно", - указано в сообщении.

При этом на Сл Плай также наблюдается опасность схода снежных лавин.

"Температура 1,5 градусов, ветер: северный 14-20 м/с, туман, дождь. Высота снежного покрова составляет 17-24 см, снег насыщенный водой умеренно закреплен. Лавиноопасно", - информирует Укргидрометцентр.

Кроме того, на снеголавинном посту Драгобрат температура воздуха составляет 3 градуса, наблюдается мокрый снег и дождь. А высота снежного покрова составляет 39 см.

Напомним, 27 января в Карпатах высота снежного покрова местами составляла до 24 сантиметров.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале января в Карпатах высота снежного покрова местами составляла до 60 сантиметров.

Добавим также, значительная снеголавинная опасность 2-3 февраля сохраняется в высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области.

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