Сохранятся дожди с мокрым снегом: прогноз на сегодня

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве ожидаются осадки, днем до +7

Сегодня, 3 февраля, погода в Украине будет дождливой на большинстве территории, в западных областях возможен мокрый снег. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Как прогнозируют украинские синоптики, сегодня на большинстве территории Украины ожидаются дожди с мокрым снегом. Лишь в Сумской и Черниговской областях без осадков.

Температура воздуха днем в северных, центральных и восточных областях будет колебаться от +4 до +7 градусов, на западе воздух прогреется до +8. В южных областях днем прогнозируют до +10...+12 градусов. Ночью термометры покажут от +2 до +6.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня также ожидается небольшой дождь. Температура воздуха в Киеве будет колебаться в пределах +5...+7 градусов днем и от +3 до +5 ночью. Сегодня возможен порывистый северо-западный ветер, 7-12 м/сек.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на 2 февраля в Карпатах высота снежного покрова местами достигает 40 сантиметров. Наибольшая высота снега зафиксирована на снеголавинном посту "Пожежевская".