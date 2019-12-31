В последний день 2019 года - 31 декабря - в Украине объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как отмечается, в Украине ожидается сильные порывы ветра и гололед.

"31 декабря в Украине, кроме южных областей, порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Кроме того, предупреждения выпустили для Киева и области: порывы ветра 15-20 м/с; на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).

Напомним, ранее синоптики прогнозировали, что в последний день 2019 года осадки накроют северные, западные, Житомирскую и Киевскую области. Ожидалась облачная погода, местами мокрый снег с дождем. Ночью возможно снижение температуры до -3...-5 градусов. На остальной территории синоптики прогнозировали сухую и малооблачную погоду.

Кроме того, 31 декабря в большинстве областей Украины ожидается мокрый снег и дождь. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +2 +5 градусов на всей территории.