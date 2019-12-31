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Накануне нового года Украину накроет дождь с мокрым снегом

Новости » Общество     31.12.2019 - 08:00
Накануне нового года Украину накроет дождь с мокрым снегом
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве стоит ждать мокрого снега с дождем, днем до +4

Погода в Украине в последний день 2019 года отметится мокрым снегом и дождем на большинстве территории. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Так, по данным украинских синоптиков, 31 декабря в западных, центральных и северных областях ожидаются значительные осадки в виде мокрого снега и дождя. Сухо и малооблачно будет сегодня в восточных и южных областях.

Температура воздуха днем в среднем будет колебаться в пределах +2...+5 градусов на всей территории. Ночью во всех областях прогнозируют заморозки до -1...-3 градусов.

Накануне нового года Украину накроет дождь с мокрым снегом

Прогноз погоды в Киеве

В столице в канун нового года также ожидается мокрый снег и дождь. Днем термометры киевлян покажут от +2 до +4 градусов тепла, ночью температура опустится до 0...-2 градусов. Также возможен северо-западный ветер, 7-12 м/сек.

Накануне нового года Украину накроет дождь с мокрым снегом

Напомним, ранее синоптики прогнозировали, что в последний день 2019 года осадки накроют северные, западные, Житомирскую и Киевскую области. Ожидалась облачная погода, местами мокрый снег с дождем. Ночью возможно снижение температуры до -3...-5 градусов. На остальной территории синоптики прогнозировали сухую и малооблачную погоду.

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