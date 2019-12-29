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Мокрый снег и температура до +6: синоптики дали прогноз погоды до конца года

Новости » Общество     29.12.2019 - 13:51
Мокрый снег и температура до +6: синоптики дали прогноз погоды до конца года
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве 30 декабря ожидается гололедица

Погода в Украине в последние дни 2019 года, 30 и 31 декабря, будет теплой и без существенных осадков. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз на 30 декабря

В понедельник в Украине облачно и морозно. На западе температура воздуха днем составит -1 -3, а ночью -4 -6 градусов. На юге страны днем 0 +2, а ночью -1 -3.

В восточных и центральных областях днем ожидается -1 -3, а ночью -2 -8 градусов. На севере страны днем -2 -4, а ночью -5 -7. В Киеве температура воздуха ночью упадет до -6 -8, днем будет -1 -3 градусов.

Мокрый снег и температура до +6: синоптики дали прогноз погоды до конца года

Прогноз на 31 декабря

Во вторник в Украине ожидается облачная погода, местами мокрый снег. В западных регионах в последний день 2019 года ожидается мокрый снег. Температура воздуха ночью -3 -5 градусов, днем -1 +4. На остальной территории Украины без осадков. Темпетура воздуха ночью составит -2 -4, а днем прогреется до +1 +5 градусов.

Мокрый снег и температура до +6: синоптики дали прогноз погоды до конца года

Напомним, 29 декабря на дорогах Украины ожидается гололедица. Кроме того, 30 декабря в Киеве на дорогах гололедица. Объявлен первый уровень опасности, желтый.

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