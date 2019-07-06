В Украине объявлено штормовое предупреждение

Иллюстративное фото (unspalsh.com)

Завтра в большинстве областей ожидаются сильные дожди и грозы

Погода в Украине в воскресенье, 7 июля, ухудшится, ожидаются сильные ливни и шквалы ветра. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, завтра в западных, северных и центральных областях местами ожидаются грозы. На Прикарпатье и в Закарпатской области прогнозируются значительные дожди, местами шквалы ветра 15-20 м/сек.

Напомним, по прогнозу синоптиков, в субботу, 6 июля, в Украине ожидалась переменная облачность в западных областях и дожди - в восточных. Осадки ожидались в Луганской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской области, а также в Крыму. Температура днем прогнозировалась от +22 до +25.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили, что на выходных в большинстве областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В столице на выходных 6-7 июля также ожидается высокая пожарная опасность. В Киевской области в воскресенье уровень пожарной опасности также поднимется до чрезвычайного.

Ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, чего ожидать от погоды на выходных. По ее словам, 6 и 7 июля в Украине ожидается дождливая погода, местами возможны грозы. В воскресенье, 7 июля, температура воздуха в течение дня будет колебаться от +24 до +28 градусов, на юге - до +30 градусов.