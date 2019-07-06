ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине объявлено штормовое предупреждение

Новости » Общество    06.07.2019 - 16:58
В Украине объявлено штормовое предупреждение
Иллюстративное фото (unspalsh.com)

Завтра в большинстве областей ожидаются сильные дожди и грозы

Погода в Украине в воскресенье, 7 июля, ухудшится, ожидаются сильные ливни и шквалы ветра. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, завтра в западных, северных и центральных областях местами ожидаются грозы. На Прикарпатье и в Закарпатской области прогнозируются значительные дожди, местами шквалы ветра 15-20 м/сек.

Напомним, по прогнозу синоптиков, в субботу, 6 июля, в Украине ожидалась переменная облачность в западных областях и дожди - в восточных. Осадки ожидались в Луганской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской области, а также в Крыму. Температура днем прогнозировалась от +22 до +25.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили, что на выходных в большинстве областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В столице на выходных 6-7 июля также ожидается высокая пожарная опасность. В Киевской области в воскресенье уровень пожарной опасности также поднимется до чрезвычайного.

Ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, чего ожидать от погоды на выходных. По ее словам, 6 и 7 июля в Украине ожидается дождливая погода, местами возможны грозы. В воскресенье, 7 июля, температура воздуха в течение дня будет колебаться от +24 до +28 градусов, на юге - до +30 градусов.

В Японии объявили массовую эвакуацию из-за сильных дождей В Польше из-за шторма перенесли авиарейсы
Новости Украины ГидрометцентрШтормовое предупреждение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь