В Україні оголошено штормове попередження

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Завтра в більшості областей очікуються сильні дощі та грози

Погода в Україні в неділю, 7 липня, погіршиться, очікуються сильні зливи та шквали вітру. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, завтра у західних, північних та центральних областях місцями очікуються грози. На Прикарпатті та в Закарпатській області прогнозуються значні дощі, подекуди шквали вітру 15-20 м/с.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків у суботу, 6 липня, в Україні очікувалася мінлива хмарність у західних областях та дощі - у східних. Опади очікувалися у Луганській, Донецькі, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій області, а також в Криму. Температура вдень прогнозувалася від +22 до +25.

Крім того, в Укргідрометцентрі попередили, що на вихідних у більшості областей очікується надзвичайна пожежна небезпека. У столиці на вихідних 6-7 липня також очікується висока пожежна небезпека. У Київській області у неділю рівень пожежної небезпеки також підніметься до надзвичайного.

Раніше синоптик Наталка Діденко розповіла, чого очікувати від погоди на вихідних. За її словами, 6 та 7 липня в Україні очікується дощова погода, місцями можливі грози. У неділю, 7 липня, температура повітря протягом дня коливатиметься від +24 до +28 градусів, на півдні - до +30 градусів.