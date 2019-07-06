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Сегодня Украину местами накроют дожди

Новости » Общество    06.07.2019 - 10:00
Сегодня Украину местами накроют дожди
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В восточной части и Херсонской области дожди с грозами

Погода в Украине: сегодня, 6 июля, переменная облачность, в западной части страны и дожди - в восточной. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Украинского гидрометцентра.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

Синоптики отмечают, что на западе, севере и в центре страны сегодня переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем составляет +22+25, а ночью +10+13. В восточной части и Херсонской области дожди с грозами. Температура воздуха днем +22+26, а ночью +16+18. В Крыму уже третий день дожди.

Сегодня Украину местами накроют дожди

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По данным синоптиков, сегодня переменная облачность. Температура воздуха днем +22+24, а ночью +14+16.

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