В Україні оголошено штормове попередження

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У південних та східних областях будуть місцями грози та шквали

Погода в Україні завтра, 6 липня, погіршиться у південній та східній частинах країни. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними Гідрометцентру, завтра на півдні та сході країни будуть місцями грози та шквали 15-20 м/с.

Як повідомляла Наталка Діденко раніше, що найближчої ночі, на суботу, дощі та грози пройдуть на півдні, у Чернівецькій, Івано-Франківській областях, а також смуга дощів витягнеться через Кіровоградську, Полтавську області до Сумської та Харківської областей і це - вночі, а ось завтра вдень опади ймовірні на сході та місцями в західних областях.

Також, вона заявила, що у Києві дощі з грозами можливі у ніч на суботу, вдень 6 липня дощу не буде. А ось вдень у неділю у Києві ймовірний дощ з грозою.

Крім того, за інформацією синоптиків, сьогодні, 5 липня, дощі з грозами очікуються на заході, у центрі та півночі країни.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, до 7 липня в Україні утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.