Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности

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В Киеве 5-7 июля ожидается высокая (4 класса) пожарная опасность

Погода в Украине в течение 5-7 июля будет способствовать повышению уровня пожарной опасности до чрезвычайной. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По прогнозу Гидрометцентра, только 5-6 июля в Волынской, Киевской, Черниговской областях будет высокая (4 класса) пожарная опасность. В свою очередь, синоптики отмечают, что в Киеве 5-7 июля ожидается высокая (4 класса) пожарная опасность.

"По Киевской области: 5-6 июля высокая (4 класса), в восточных районах. 7 июля в большинстве районов области чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - добавили в пресс-службе.

РБК-Украина писало, что сегодня Украину местами накроют дожди. В западной, центральной и северной частях страны ожидают дожди с грозами. На юге и востоке сегодня солнечно, без осадков. Температура воздуха днем +23+26.

Отметим, что погода в Украине на выходных, 6-7 июля, предполагается прохладной, местами с дождями. По данным синоптиков, завтра, 5 июля, на востоке страны ожидается от +24 до +27 градусов, ночью температура снизится до +12.