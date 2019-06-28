В Украине объявлено штормовое предупреждение

Погода в Украине в День Конституции, 28 июня, ухудшится, ожидается гроза и шквалы ветра. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

По прогнозу синоптиков, сегодня ночью в южных, восточных и Днепропетровской областях ожидаются грозы, местами с градом и шквалами ветра до 20 м/сек.

Напомним, что в результате урагана, который обрушился на Киев вчера, 27 июня, пострадали четверо человек. В Киевской области в городе Буча, в результате падения дерева погиб один человек. Также в результате ухудшения погодных условий произошло падение деревьев и конструкций зданий в нескольких областях страны.

РБК-Украина писало, что в результате непогоды в Украине остались обесточенными 211 населенных пунктов в 8 областях. Наибольшее количество обесточенных населенных пунктов фиксируется в Ивано-Франковской области, там без электричества осталось 70 н.п.

Кроме того, по данным Укргидрометцентра сегодня, 28 июня, в западной части Украины будет солнечно, а в восточной пройдут дожди и грозы. Также сегодня ожидается небольшое похолодание. Так, столбики термометров днем поднимутся до +24, ночью температура будет колебаться от +6 до +14.