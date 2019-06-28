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Украину местами накроют дожди с грозами

Новости » Общество    28.06.2019 - 08:00
Украину местами накроют дожди с грозами
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В западной и южной части будет солнечно

Погода в Украине: сегодня, 28 июня, в западной части страны будет солнечно, а в восточной - дожди и грозы. ро этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, в западной, южной и частично центральной части страны будет солнечно, без осадков. Температура воздуха днем составляет +19+21, а ночью +10+12. Отмечается, что солнечно будет в Черкасской области. На востоке Украины дождь с грозами. Температура воздуха днем +18+20, а ночью +11+13.

Украину местами накроют дожди с грозами

Погода в Киеве на сегодня

По данным синоптиков, сегодня в столице дождь с грозами. Температура воздуха днем +18+20, а ночью +8+10.

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