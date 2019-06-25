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Сегодня юг Украины накроют дожди с грозами

Новости » Общество    25.06.2019 - 08:00
Сегодня юг Украины накроют дожди с грозами
Иллюстративное фото (pixabay.com)

На юге ожидаются дожди с грозами, а на севере - переменная облачность

Погода в Украине сегодня, 24 июня, будет переменная облачность, местами дожди с грозами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, в западной Украине ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем будет +25+27, а ночью +13+16. В частности, в Закарпатской области днем ожидается +30+32, а ночью +15+17.

Отмечается, что на севере Украины ожидается также переменная облачность температура воздуха днем будет +26+28, а ночью +15+17. В центральной части солнечно, без осадков, днем ожидается +28+31, а ночью +17+20. В восточной Украине ожидается переменная облачность, температура днем +21+31, а ночью +18+20. Однако, в Днепровской области передают дожди с грозами, температура днем будет +29+31, а ночью +18+20. На юге Украины синоптики передают грозы с дождями. Температура воздуха днем будет +30+32, а ночью +18+21.

Сегодня юг Украины накроют дожди с грозами

Погода в Киеве на сегодня

По данным синоптиков, в Киеве во вторник будет переменная облачность. Температура воздуха днем ожидается +27+29, а ночью +17+19.

Сегодня юг Украины накроют дожди с грозами

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