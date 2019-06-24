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Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине

Новости » Общество    24.06.2019 - 16:16
Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине
Иллюстративное фото (pixabey.com)

В Киеве и Киевской области 24-27 июня сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность

Погода по всей Украине с 24 по 27 июня будет держаться чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как отмечается, в Украине к 27 июня грозит пожарная опасность, кроме западных областей и почти всех районов Житомирской области.

Кроме того, что в Киеве и Киевской области 24-27 июня сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что юг Украины накроют грозы и град. Сегодня, 24 июня, во второй половине дня, а также в течение суток 25 июня на юге Украины ожидается грозы, местами с градом и порывами ветра до 15-20 м/сек.

Кроме того, на День Конституции жара в Украине спадет: на востоке Украины ожидается максимум +26 градусов, на севере, по данным синоптиков, ожидается до +24, на западе - до +27, на юге - до +30.

Также, по данным Укргидрометцентра, на левых притоках Днестра ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 0,8 м. Местами возможен выход воды на пойму, при сильных ливнях возможно формирование значительного местного стока.

ГСЧС предупредила о наивысшем уровне пожарной опасности В Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность
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