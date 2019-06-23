В Украине на большинстве территорий будет жарко

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Украине преимущественно сухо и жарко, дожди только на западе Украины

Погода в Украине 23 июня будет жаркой, с дождями и грозами на западе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, на востоке Украины завтра сухо и солнечно, днем ожидается от +31 до +33 градусов, ночью прохладнее - от +17 до +22 градусов. На юге Украины 23 июня также сухо, от +31 до +34 градусов днем, и от +19 до +24 ночью, в Крыму днем до +31, ночью - до +21 градуса. На севере страны завтра также будет жарко: днем от +31 до +33, ночью до +20 градусов.

Дождливо на западе страны температура воздуха здесь немного ниже, чем на остальной территории страны: днем от +23 до +28 градусов, ночью от +17 до +19 градусов.

В Киеве сегодня удержится сухая и жаркая погода. Днем воздух прогреется до +33 градусов, ночью ожидается до +21 градуса.