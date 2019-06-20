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В Украине объявлено штормовое предупреждение

Новости » Происшествия    20.06.2019 - 09:20
В Украине объявлено штормовое предупреждение
Иллюстративное фото (Getty Images)

В западных областях местами грозы, в отдельных районах град

Погода в Украине 20 июня ухудшится, синоптики объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

Отмечается, что 20 июня днем в западных областях местами грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Напомним, по данным синоптиков, погода сегодня будет преимущественно сухой, дожди с грозами пройдут только на западе, температура воздуха днем поднимется до +34. В столице Украины 20 июня будет жарко и без осадков, температура воздуха днем от +30 до +32.

Синоптик Наталья Диденко сообщала, что жара в Украине к концу недели только усилится. Температура будет выше 30 градусов. Она предупредила, что особенно пострадают от жары восточные области и южная часть Украины.

РБК-Украина писало, что с 18 по 23 июня в Украине, кроме большинства районов западных областей, будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная безопасность. В Киеве в период с 18 по 23 июня чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Украину местами накроют дожди Сегодня в Украине ожидаются дожди с грозами
Новости Украины ПогодаШтормовое предупреждение
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