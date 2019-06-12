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В Украине объявлено штормовое предупреждение

Новости » Общество    12.06.2019 - 17:04
В Украине объявлено штормовое предупреждение
Иллюстративное фото (Dan Kitwood/Getty Images)

Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Закарпатской, Львовской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях

Погода в Украине 12 июня ухудшится, в частности, синоптики объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным Укргидрометцентра, до конца суток 12 июня в Закарпатской, Львовской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях грозы, местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м / с (Первый уровень опасности).

Напомним, в Украине 13 июня будет без осадков, лишь в некоторых областях ожидаются кратковременные дожди, температура воздуха +34. 

13 июня в Украине будет без осадков, лишь в Крыму, днем ​​также и в Карпатском регионе и на севере Левобережья местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Температура ночью +17 +22, днем +​​29 +34 градуса. В Карпатах ночью +13 +18 градусов, а днем составит + ​​21 +26. Ветер северо-восточный (в западной части - юго-восточный), 5-10 м / с.

Ранее РБК сообщало, что до конца недели жара в Украине будет доминировать и даже усилится. 

Добавим, в Киеве с 13 по 15 июня ожидается высокая (4 уровня) пожарная опасность. Также синоптики прогнозируют с 16 по 17 июня чрезвычайную (5 класса) пожарную опасность.

В Украине завтра ожидается +34 Сегодня в Украине преимущественно солнечно, температура до +34
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