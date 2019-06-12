В Україні оголошено штормове попередження

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Синоптики попередили про погіршення погодних умов в Закарпатській, Львівській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях

Погода в Україні 12 червня погіршиться, зокрема, синоптики оголосили штормове попередження. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними Гідрометцентру, до кінця доби 12 червня у Закарпатській, Львівській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях грози, місцями значні дощі, град та шквали 15-20 м / с (Перший рівень небезпеки).

Нагадаємо, в Україні 13 червня буде без опадів, лише в деяких областях очікуються короткочасні дощі, температура повітря +34.

13 червня в Україні буде без опадів, лише в Криму, вдень і в Карпатському регіоні та на півночі Лівобережжя місцями очікується короткочасний дощ, гроза. Температура вночі +17 +22, вдень +29 +34 градуси. У Карпатах вночі +13 +18 градусів, а вдень становитиме + 21 +26. Вітер північно-східний (у західній частині - південно-східний), 5-10 м / с.

Раніше РБК повідомляло, що до кінця тижня спека в Україні буде домінувати і навіть посилиться.

Додамо, в Києві з 13 по 15 червня очікується висока (4 рівня) пожежна небезпека. Також синоптики прогнозують з 16 по 17 червня надзвичайну (5 класу) пожежну небезпеку.