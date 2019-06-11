В Украине объявлено штормовое предупреждение

Погода в Украине сегодня, 11 июня, ухудшится, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Как сообщают синоптики, до конца суток 11 июня в Закарпатской, Львовской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях ожидаются грозы, местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м / с (I уровень опасности, желтый).

Также с 11 по 13 июня на Левобережье, Львовской, Одесской, 13 июня также и в Кировоградской и Черкасской областях чрезвычайное, на остальной территории Украины будет преобладать высокий уровень пожарной опасности.

С 14 по 17 июня на всей территории Украины будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, ранее Диденко анонсировала, что до конца недели будет царить жара. "До конца недели жара в Украине будет доминировать и даже усилится. По предварительным прогнозам, вздохнем легче 16-17-го июня, то есть, жара ослабеет в ближайшие воскресенье-понедельник", - отмечала синоптик.

Кроме того, в Киеве с 13 по 15 июня ожидается высокая (4 уровня) пожарная опасность. Также синоптики прогнозируют с 16 по 17 июня чрезвычайную (5 класса) пожарная опасность.

Также 11 июня погода в Украине будет местами дождливой, в частности, дожди с грозами ожидаются на севере и западе, температура поднимется до +34. На западе страны преимущественно дожди с грозами, днем от +28 до +31.