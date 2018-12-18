В Украине объявлено штормовое предупреждение

Иллюстративное фото (news.mspravka)

18 декабря в Приазовье ожидаются порывы ветра до 20 м/с

В Украине на 18 декабря 2018 года объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, по данным синоптиков, 18 декабря в Приазовье ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Напомним, ранее сообщалось, что синоптики предупредили водителей, что во вторник, 18 декабря, в Киеве ожидается гололедица на дорогах.

Киевлян призывают быть осторожными, передвигаясь по городу. Водителям рекомендуется соблюдать безопасную скорость и дистанцию, отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к авариям.

Как писало РБК-Украина, по данным "Укравтодора", по состоянию на утро 18 декабря 2018 проезд на дорогах государственного значения обеспечен. Покрытие на автодорогах в западных областях местами заснеженное, в остальных областях преимущественно сухое.

Также сообщалось, что сегодня, 18 декабря 2018 на западе Украины ожидается небольшой снег, на остальной территории без осадков, температура воздуха днем от -8 до +3.