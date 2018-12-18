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Синоптики предупредили о гололедице в Киеве

Новости » Общество    18.12.2018 - 11:08
Синоптики предупредили о гололедице в Киеве
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Осадков в Киеве сегодня не предвидится

Синоптики предупредили водителей, что во вторник, 18 декабря, в столице ожидается гололедица на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Отмечается, что по данным Украинского гидрометцентра в Киеве 18 декабря существенных осадков не прогнозируется. Местами на дорогах гололедица, которая продержится весь день.

Сегодня в столице облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью от -10 до -8 мороза, днем от -8 до -6.

В связи с гололедом управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу. Водителям рекомендуется соблюдать безопасную скорость и дистанцию, отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к авариям.

Также автомобилистам советуют не забывать включать габаритные огни или противотуманные фонари. В условиях ухудшения погодных условий с интенсивными снегопадами и гололедицей на дорогах нельзя использовать автотранспорт с летними шинами.

Напомним, по данным "Укравтодора", по состоянию на утро 18 декабря 2018 проезд на дорогах государственного значения обеспечен. Покрытие на автодорогах в западных областях местами заснеженное, в остальных областях преимущественно сухое.

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