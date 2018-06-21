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Синоптики предупреждают о резком изменении погодных условий в Украине

НовостиОбщество    21.06.2018 - 13:43
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Завтра днем в Киеве ожидаются грозы, шквалы 17-22 м/с

Синоптики предупреждают о резком изменении погодных условий в Украине завтра, 22 июня 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Так, завтра ночью в западной части, днем и в большинстве северных и центральных областей Украины ожидаются грозы, местами град и шквалы до 17-22 м/с, в Карпатах и на Закарпатье завтра ожидаются сильные дожди. Также, по информации украинских синоптиков, завтра днем в отдельных районах Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской областей пройдут сильные ливни.

"22 июня в Киеве днем грозы, шквалы 17-22 м/с. 22 июня в Киевской области днем грозы, местами шквалы 17-22 м/с, в отдельных районах сильные ливни, град", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о резкой смене погоды на Закарпатье.

В Киевской области произошел взрыв на АЗС Погода на сегодня: в Украине преимущественно без осадков, температура до +34
Теги публикации: Гидрометцентр, ГСЧС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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