Завтра днем в Киеве ожидаются грозы, шквалы 17-22 м/с

Синоптики предупреждают о резком изменении погодных условий в Украине завтра, 22 июня 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Так, завтра ночью в западной части, днем и в большинстве северных и центральных областей Украины ожидаются грозы, местами град и шквалы до 17-22 м/с, в Карпатах и на Закарпатье завтра ожидаются сильные дожди. Также, по информации украинских синоптиков, завтра днем в отдельных районах Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской областей пройдут сильные ливни.

"22 июня в Киеве днем грозы, шквалы 17-22 м/с. 22 июня в Киевской области днем грозы, местами шквалы 17-22 м/с, в отдельных районах сильные ливни, град", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о резкой смене погоды на Закарпатье.