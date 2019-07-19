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В Украине сегодня жара достигнет +30

Новости » Общество    19.07.2019 - 08:00
В Украине сегодня жара достигнет +30
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В западной и восточной, северной и южной частях сегодня солнечно, без осадков

Погода в Украине: 19 июля жара по всей территории страны, температура воздуха достигнет +30. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозу синоптиков, в западной и восточной, северной и южной частях сегодня солнечно, без осадков. Температура воздуха днем на востоке достигнет +25+28, ночью ожидается +11+13. На западе температура воздуха днем достигнет +26+28, ночью ожидается +10+13.

В Украине сегодня жара достигнет +30

В южных областях сегодня жара, температура воздуха днем достигнет +30, а ночью ожидается +15+17. В Крыму и Крымской области сегодня солнечно, без осадков. Температура воздуха днем достигнет +26+28, а ночью +13+15.

Погода в Киеве на сегодня

По прогнозу синоптиков, в Киеве сегодня также солнечно. Днем температура воздуха поднимется до +26+28, а ночью +12+14.

В Украине сегодня жара достигнет +30

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