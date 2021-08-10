В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности: список областей
Фото: в Украине объявили чрезвычайную пожарную опасность (facebook.com/mvs.gov.ua)
В течение 10 августа по Украине объявлена пожарная опасность. Предупреждение касается семи областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Чрезвычайный уровень пожарной опасности сегодня будет преобладать в таких областях:
- Киевской,
- Сумской,
- Харьковской,
- Луганской,
- Донецкой,
- Черновицкой,
- Крыму.
Ранее сообщалось о штормовом предупреждении в Украине - какие области накроют грозы, град и шквалы.