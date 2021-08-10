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В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности: список областей

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Вторник 10 августа 2021 09:59
В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности: список областей Фото: в Украине объявили чрезвычайную пожарную опасность (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В течение 10 августа по Украине объявлена пожарная опасность. Предупреждение касается семи областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Чрезвычайный уровень пожарной опасности сегодня будет преобладать в таких областях:

  • Киевской,
  • Сумской,
  • Харьковской,
  • Луганской,
  • Донецкой,
  • Черновицкой,
  • Крыму.

В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности: список областей

Ранее сообщалось о штормовом предупреждении в Украине - какие области накроют грозы, град и шквалы.

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