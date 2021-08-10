В Україні оголошений надзвичайний рівень пожежної небезпеки: список областей
Фото: в Україні оголосили надзвичайну пожежну небезпеку (facebook.com/mvs.gov.ua)
Протягом 10 серпня по Україні оголошена пожежна небезпека. Попередження стосується семи областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УкрГідрометцентр.
Надзвичайний рівень пожежної небезпеки сьогодні переважатиме у таких областях:
- Київській,
- Сумській,
- Харківській,
- Луганській,
- Донецькій,
- Чернівецькій,
- Криму.
Раніше повідомлялося про штормове попередження в Україні - які області накриють грози, град та шквали.