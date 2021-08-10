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В Україні оголошений надзвичайний рівень пожежної небезпеки: список областей

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Вівторок 10 серпня 2021 09:59
В Україні оголошений надзвичайний рівень пожежної небезпеки: список областей Фото: в Україні оголосили надзвичайну пожежну небезпеку (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Протягом 10 серпня по Україні оголошена пожежна небезпека. Попередження стосується семи областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УкрГідрометцентр.

Надзвичайний рівень пожежної небезпеки сьогодні переважатиме у таких областях:

  • Київській,
  • Сумській,
  • Харківській,
  • Луганській,
  • Донецькій,
  • Чернівецькій,
  • Криму.

В Україні оголошений надзвичайний рівень пожежної небезпеки: список областей

Раніше повідомлялося про штормове попередження в Україні - які області накриють грози, град та шквали.

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