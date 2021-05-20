Синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в Украине

Несмотря на дождливую погоду в большинстве областей, в Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. В частности, речь идет о трех областях.
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.
По данным Укргидрометцентра, 20 мая в Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Синоптики прогнозируют, что сегодня на большей части территории страны все еще будут наблюдаться осадки в виде дождя, местами с грозами. Однако в Волынской, Тернопольской, Киевской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях будет сухо.
Температура воздуха днем на западе составит +14 +18 градусов, ночью +8 +11. В центральных регионах днем будет от +16 до +19, на севере +15 +18, ночью +10 +12. На востоке переменная облачность, столбики термометров покажут +19 +22 днем, ночью +10 +12.
Напомним, синоптики рассказали, когда в Украине прекратятся грозы.
По прогнозу Укргидрометцентра, в мае 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине 15-18 градусов, в горах 11-13 градусов тепла это на 1-1,5 градусов выше средних многолетних значений.