UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в Украине

Автор: РБК-Украина

Несмотря на дождливую погоду в большинстве областей, в Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. В частности, речь идет о трех областях.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

По данным Укргидрометцентра, 20 мая в Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Синоптики прогнозируют, что сегодня на большей части территории страны все еще будут наблюдаться осадки в виде дождя, местами с грозами. Однако в Волынской, Тернопольской, Киевской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях будет сухо.

Температура воздуха днем на западе составит +14 +18 градусов, ночью +8 +11. В центральных регионах днем будет от +16 до +19, на севере +15 +18, ночью +10 +12. На востоке переменная облачность, столбики термометров покажут +19 +22 днем, ночью +10 +12.

Напомним, синоптики рассказали, когда в Украине прекратятся грозы.

По прогнозу Укргидрометцентра, в мае 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине 15-18 градусов, в горах 11-13 градусов тепла это на 1-1,5 градусов выше средних многолетних значений.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины пожарПогода