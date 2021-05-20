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Синоптики оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні

Автор: РБК-Україна

Попри дощову погоду у більшості областей, в Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Зокрема, мова йде про три області.

Про це повідомляє прес-центр ДСНС.

За даними УкрГідрометцентру, 20 травня у Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Синоптики прогнозують, що сьогодні на більшій частині території країни все ще будуть спостерігатися опади у вигляді дощу, місцями з грозами. Однак у Волинській, Тернопільській, Київській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях буде сухо.

Температура повітря вдень на заході складе +14 +18 градусів, вночі +8 +11. У центральних регіонах днем ​​буде від +16 до +19, на півночі +15 +18, вночі +10 +12. На сході мінлива хмарність, стовпчики термометрів покажуть +19 +22 вдень, вночі +10 +12.

Нагадаємо, синоптики розповіли, коли в Україні припиняться грози.

За прогнозом Укргідрометцентру, у травні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні 15-18 градусів, в горах 11-13 градусів тепла Це на 1-1,5 градусів вище середніх багаторічних значень.

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