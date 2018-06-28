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Интервью

В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности

НовостиОбщество    28.06.2018 - 09:49
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

В районе Чернобыля будет высокий рывень пожежноъ опасности

В Украине в течение четверга, 28 июня, в Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра говорится в сообщении пресс-центра Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, в Киевской области 28 июня в районе Мироновки, Борисполя, Яготина и Фастова сохраняется чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что 28 июня в районе Чернобыля высокая (4 класса) пожарная опасность.

Напомним, ранее сообщалось, что на юге Украины ожидается самый высокий уровень пожароопасности, в районе Чернобыля высокая пожарная опасность продержится два дня.

Добавим, что на пожарах в Украине за неделю, с 18 по 24 июня 2018 года, погибли 10 человек. В общем за прошедшую неделю в Украине зарегистрировано 2535 происшествий, на которых спасено 111 человек. Ликвидировано 2047 пожаров, спасено на пожарах 59 человек.

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Теги публикации: Служба безопасности Украины, пожарная опасность  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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