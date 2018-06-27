У Чорнобилі сьогодні очікується високий рівень пожежонебезпеки

Найвищий рівень пожежонебезпеки (5) очікується у південних областях України

На півдні України сьогодні, 27 червня, очікується найвищий рівень пожежонебезпеки, у районі Чорнобиля висока пожежна небезпека протримається два дні. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС України.

"За даними Укргідрометцентру, 27 червня у більшості районів південних, Кіровоградської, Дніпропетровської, 26-27 червня і Сумської та Полтавської областей переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - повідомили у відомстві.

Крім того, як очікується, у Київській області 27-28 червня в районі Миронівки, Борисполя, Яготина, 26-27 червня і Фастова також буде надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

"27-28 червня в районі Чорнобиля висока (4 класу) пожежна небезпека", - додали у ДСНС.

Нагадаємо, синоптики попередили, що в Україні найближчими днями очікуються грози та сильні дощі.