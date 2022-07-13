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Похолодание и грозовые дожди: прогноз погоды на сегодня

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Киев, Среда 13 июля 2022 07:00
Похолодание и грозовые дожди: прогноз погоды на сегодня Фото: сегодня погода будет прохладной и с дождями (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине сегодня, 13 июля на большинстве территорий дожди и грозы. Днем местами похолодает до +16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в Украине облачно с прояснениями. В западных и северных областях умеренные, местами значительные дожди, днем в центральных областях местами умеренный дождь и гроза. На остальной территории без осадков.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +12 +15, днем +16 +21 градус;
  • на западе ночью +11 +14 градусов, а днем +17 + 25;
  • в восточных областях ночью +13 +16, днем +24 +28 градусов;
  • на юге страны ночью +13 +17 градусов, а днем +25 +27;
  • в центральных областях ночью +12 +15, днем +18 +22 градуса.

Похолодание и грозовые дожди: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

Сегодня в столице облачно с прояснениями. Умеренный, местами значительный дождь, ветер скоростью 7-12 м/сек. Столбики термометра ночью покажут +13 +15, а днем +16 +18 градусов.

Похолодание и грозовые дожди: прогноз погоды на сегодня

Напомним, вчера в Киеве разгулялась непогода, улицы залило из-за мощного дождя.

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