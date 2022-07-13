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В Україні оголосили штормове попередження в найближчу годину

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Київ, Середа 13 липня 2022 08:57
В Україні оголосили штормове попередження в найближчу годину Фото: в Україні оголошено шторомове попередження (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

В Україні на сьогодні синоптики оголосили штормове попередження. Сильний вітер найближчої години накриє більшість областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДСНС України у Telegram.

За даними синоптиків, негоду варто очікувати в західних, північних і більшості центральних областей. Пориви вітру становитимуть 15-20 м/с.

Сильний вітер втримається до кінця доби. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

Разом з тим Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост повідомив, що у високогір'ї погіршення погодних умов.

"Станом на 08:30, 13.07.2022 у м.Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена, дощ. Вітер південно-західний 15-17 м/сек, пориви до 20 м/сек, - йдеться в повідомленні.

При цьому температура повітря становить лише +2 градуси.

Нагадаємо, 13 липня у більшості областей України очікуються дощі та грози.

Крім того, вчора в Києві розгулялася негода, вулиці залило через потужний дощ.

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