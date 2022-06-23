В Украине объявили штормовое предупреждение: где ожидать непогоды

"Днем 24 июня в южных, восточных, большинстве центральных и Сумской областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Как отмечают синоптики, в Украине из-за непогоды объявлен первый уровень опасности - желтый.

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По данным Укргидрометцентра, штормовое предупреждение на завтра объявлено в таких областях:

Сумской,

Полтавской,

Черкасской,

Кировоградской,

Николаевской,

Одесской,

Днепропетровской,

Одесской,

Херсонской,

Запорожской,

Донецкой,

Луганской,

Харьковской.

Напомним, сегодня большинство регионов Украины сегодня накроют осадки в виде дождей с грозами. При этом ожидается дальнейший спад температур.

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