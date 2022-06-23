В Україні оголосили штормове попередження: де очікувати негоди

"Вдень 24 червня у південних, східних, більшості центральних та Сумській областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають синоптики, в Україні через негоду оголошено перший рівень небезпечності - жовтий.

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За даними Укргідрометцентру, штормове попередження на завтра оголошено в таких областях:

Сумській,

Полтавській,

Черкаській,

Кіровоградській,

Миколаївській,

Одеській,

Дніпропетровській,

Одеській,

Херсонській,

Запорізькій,

Донецькій,

Луганській,

Харківській.

Нагадаємо, сьогодні більшість регіонів України сьогодні накриють опади у вигляді дощів з грозами. При цьому очікується подальший спад температур.

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