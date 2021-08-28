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В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидаются сильные дожди

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Украина, Суббота 28 августа 2021 14:40
В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидаются сильные дожди Фото: сильные дожди ожидаются в западных областях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины предупредила об опасных метеорологических явлениях. Сильные дожди ожидаются на западе страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

По данным Укргидрометцентра, 29 августа ночью на Прикарпатье, Закарпатье и в Карпатах, днем в западных, Винницкой и Житомирской областях ожидаются значительные дожди.

Напомним, в субботу, 28 августа, ночью в Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Винницкой и Житомирской областях ожидается значительный дождь. Ночью и утром сильные дожди прогнозируются на Закарпатье и Прикарпатье.

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