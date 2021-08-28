В Україні оголосили штормове попередження: очікуються сильні дощі
Фото: сильні дощі очікуються у західних областях (Віталій Носач, РБК-Україна)
Державна служба з надзвичайних ситуацій України попередила про небезпечні метеорологічні явища. Сильні дощі очікуються на заході країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.
За даними Укргідрометцентру, 29 серпня вночі на Прикарпатті, Закарпатті та в Карпатах, вдень у західних, Вінницькій та Житомирській областях очікуються значні дощі.
Нагадаємо, у суботу, 28 серпня, вночі у Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій та Житомирській областях очікується значний дощ. Вночі та вранці сильні дощі прогнозуються на Закарпатті та Прикарпатті.