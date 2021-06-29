В Украине объявили штормовое предупреждение

Синоптики предупреждают украинцев об опасных метеорологических явлениях по всей территории страны. Грозы град и шквалы ожидаются в течение всех суток, 29 июня.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Отмечается, что непогода обойдет только южную часть Украины.
"До конца суток 29 июня в Украине, кроме большинства южных областей, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м / с", - говорится в сообщении.
Также в Укргидрометцентре предупредили о первом уровне опасности - желтом.
Напомним, что сегодня, 29 июня в столицу надвигается гроза.
По информации синоптиков, непогода может продержаться до конца суток.
Ранее стало известно какой будет погода во втором месяце лета.
В частности, средняя месячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 20-25 градусов тепла, в горах 6-18 градусов тепла.