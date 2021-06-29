В Украине объявили штормовое предупреждение

Отмечается, что непогода обойдет только южную часть Украины.

"До конца суток 29 июня в Украине, кроме большинства южных областей, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м / с", - говорится в сообщении.

Также в Укргидрометцентре предупредили о первом уровне опасности - желтом.