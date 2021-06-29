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В Украине объявили штормовое предупреждение

Автор: Мария Кучерявец

Синоптики предупреждают украинцев об опасных метеорологических явлениях по всей территории страны. Грозы град и шквалы ожидаются в течение всех суток, 29 июня.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Отмечается, что непогода обойдет только южную часть Украины.

"До конца суток 29 июня в Украине, кроме большинства южных областей, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м / с", - говорится в сообщении.

Также в Укргидрометцентре предупредили о первом уровне опасности - желтом.

Напомним, что сегодня, 29 июня в столицу надвигается гроза.

По информации синоптиков, непогода может продержаться до конца суток.

Ранее стало известно какой будет погода во втором месяце лета.

В частности, средняя месячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 20-25 градусов тепла, в горах 6-18 градусов тепла.

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