RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Україні оголосили штормове попередження

Автор: Марія Кучерявець

Синоптики попереджають українців про небезпечні метеорологічні явища по всій території країни. Грози град та шквали очікуються впродовж усієї доби, 29 червня.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Зазначається, що непогода омине лише південну частину України.

"До кінця доби 29 червня в Україні, крім більшості південних областей, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Також в Укргідрометцентрі попередили про перший рівень небезпечності - жовтий.

Нагадаємо, що сьогодні, 29 червня на столицю насувається гроза.

За інформацією синоптиків, негода може протриматися до кінця доби.

Раніше стало відомо якою буде погода у другому місяці літа.

Зокрема, середня місячна температура повітря в Україні очікується в межах 20-25 градусів тепла, в горах 6-18 градусів тепла.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрШтормове попередженняУкргидометцентр