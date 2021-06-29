В Україні оголосили штормове попередження

Зазначається, що непогода омине лише південну частину України.

"До кінця доби 29 червня в Україні, крім більшості південних областей, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Також в Укргідрометцентрі попередили про перший рівень небезпечності - жовтий.