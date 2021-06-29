На Киев надвигается гроза
Фото: на Киев надвигается гроза (GettyImages)
Сегодня, 29 июня в Киеве и области объявлено штормовое предупреждение. Непогода может продержаться до конца суток.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По информации синоптиков, в городе Киев и области ближайший час и до конца суток ожидаются гроза и сильные порывы ветра. Скорость которых составит 15-18 метров в секунду.
Также в Укргидрометцентре предупредили о первом уровне опасности.
Во время сильного ветра необходимо соблюдать следующие рекомендации:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Ранее стало известно какой будет погода в июле.
В частности, средняя месячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 20-25 градусов тепла, в горах 6-18 градусов тепла.