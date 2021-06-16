Из-за непогоды без света остались почти 180 населенных пунктов

Так, по состоянию на 07:00, обесточены 177 населенных пунктов в 8 областях, а именно: Днепропетровская – 47, Донецкая – 39, Полтавская – 28, Кировоградская – 27, Черкасская – 21, Киевская – 11, Черновицкая – 3 и Запорожская – 1.

Ранее сообщалось, что в Украине сегодня сохранится теплая погода по всей территории. В то же время, синоптики прогнозируют дождь с грозами.

РБК-Украина писало, что на этой неделе погоду в стране будет определять циклон над Черным морем. В западных и северных областях уменьшится количество осадков, а на остальной территории Украины продолжаются кратковременные дожди.

В Украине продолжают почти ежедневно идти дожди вторую неделю подряд.