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В Украине объявили штормовое предупреждение

Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 6 октября, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики предупредили о сильных ветрах до 20 м/с.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, сегодня в Украине будут наблюдаться сильные порывы ветра от 15 до 20 м/с (І уровень опасности, желтый), однако непогода обойдет крайние восточные регионы. Такие же сильные ветры ожидаются в Киеве и области (І уровень опасности, желтый).

Напомним, в Украине сегодня потеплеет, но передают дожди в западных областях, а температура воздуха в регионах днем будет колебаться от +18 до +22.

Также РБК-Украина сообщало, что в ближайшие три дня погода в Украине будет дождливой, ожидаются грозы и сильный ветер. Сухо будет только на восточной и юго-восточной части страны.

Отметим, что синоптики обновили прогноз на октябрь и рассказали, когда придут заморозки.

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