В Україні оголосили штормове попередження

Сьогодні, 6 жовтня, в Україні очікується погіршення погодних умов. Синоптики попередили про сильні вітри до 20 м/с.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, сьогодні в України спостерігатимуться сильні пориви вітру від 15 до 20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий), однак негода омине крайні східні регіони. Такі ж сильні вітри очікуються у Києві та області (І рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, в Україні сьогодні потепліє, але передають дощі у західних областях, а температура повітря в регіонах вдень коливатиметься від +18 до +22.

Також РБК-Україна повідомляло, що у найближчі три дні погода в Україні буде дощовою, очікуються грози та сильний вітер. Сухо буде тільки на східній і південно-східній частині країни.

Зазначимо, синоптики оновили прогноз на жовтень і розповіли, коли прийдуть заморозки.