В Украине объявили штормовое предупреждение

Сегодня, 17 июля, на территории западной Украины будет наблюдаться ухудшение погодных условий. Такие данные предоставил Украинский гидрометцентр.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, в западных областях сегодня ожидаются дожди и грозы (І уровень опасности, желтый).

Напомним, погода 17 июля в западных и некоторых центральных областях будет дождливой, однако на всей остальной территории Украины будет наблюдаться умеренная облачность.

Кроме того, спасатели предупредили, что 15-17 июля произойдет повышение уровней воды за суточную интенсивность в 1-3 см в реках Припять и Стоход.

Также РБК-Украина писало, что в июле 2020 года средняя месячная температура ожидается в пределах 20-25 градусов тепла, что на 1-2 градуса выше средних многолетних значений.